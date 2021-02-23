У Польщі розбився гелікоптер, двоє загиблих

На півдні Польщі у вівторок вночі розбився гелікоптер, внаслідок чого двоє осіб загинули, ще двоє отримали травми.

Про це повідомив черговий державної пожежної служби міста Пщина Сілезького воєводства РП, передає Укрінформ з посиланням на Wirtualna Polska.

Як зазначається приватним гелікоптером типу Bell 429 подорожували чотири особи. На місці загинули двоє чоловіків, які сиділи спереду. Разом із ними летіли ще чоловік і жінка, які після падіння гелікоптера самотужки вибралися назовні з розбитого транспортного засобу. Їх стан оцінюється як важкий, але життю не загрожує небезпека.

Гелікоптер впав в лісовій місцевості, приблизно за 100-200 метрів від дороги. Через це доступ до постраждалих і розбитого гелікоптера ускладнений.

Густий туман в районі авіакатастрофи не сприяє рятувальній операції. На місці події працюють вісім груп рятувальників.

Причину падіння гелікоптера встановлюватиме польська державна комісія з розслідування авіакатастроф.

Окреме слідство у цій справі вже розпочала місцева поліція і прокуратура.