На Кубі розбився військовий гелікоптер: п’ятеро загиблих

На Кубі розбився військовий гелікоптер: п’ятеро загиблих

Укрінформ
Унаслідок аварії військового гелікоптера на сході Куби загинули усі п’ять членів екіпажу.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

“Гелікоптер розбився об пагорб, вилетівши із провінції Олгін до сусідньої Гуантанамо”, - йдеться у повідомленні.

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Відомо, що аварія сталася в п'ятницю вранці за місцевим часом. П'ять членів екіпажу загинули.

Комісія міністерства революційних збройних сил розслідує причини події.

Фото: twitter.com/diariopanorama

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