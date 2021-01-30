На Кубі розбився військовий гелікоптер: п’ятеро загиблих

Унаслідок аварії військового гелікоптера на сході Куби загинули усі п’ять членів екіпажу.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

“Гелікоптер розбився об пагорб, вилетівши із провінції Олгін до сусідньої Гуантанамо”, - йдеться у повідомленні.

Відомо, що аварія сталася в п'ятницю вранці за місцевим часом. П'ять членів екіпажу загинули.

Los cinco tripulantes de un helicóptero murieron este viernes 29-E al estrellarse la aeronave en la zona oriental de Cuba, informaron medios oficiales. pic.twitter.com/mMeIIyRSRH — Diario Panorama (@diariopanorama) January 30, 2021

Комісія міністерства революційних збройних сил розслідує причини події.

Фото: twitter.com/diariopanorama