У Пакистані впав військовий вертоліт, є загиблі

У Пакистані впав військовий вертоліт, є загиблі

Укрінформ
На півночі Пакистану внаслідок падіння військового гелікоптера загинуло четверо людей.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на заяву армії Пакистану пише Сіньхуа.

“Гелікоптер армійської авіації впав через технічні проблеми, коли евакуйовував тіло загиблого раніше військового до госпіталю”, - стверджує Сіньхуа.

“Гелікоптер армійської авіації впав через технічні проблеми, коли евакуйовував тіло загиблого раніше військового до госпіталю”, - йдеться в повідомленні.

В авіакатастрофі загинуло двоє офіцерів: пілот та його напарник, а також двоє рядових.

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Зазначається, інцидент трапився у віддаленому регіоні, де немає людських поселень, тому ніхто на землі не постраждав.

“Співрозмовник додав, що команди військових прибули на місце падіння й дістали із уламків повністю зруйнованого гелікоптера чотири тіла”, - йдеться у повідомленні.

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