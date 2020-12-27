У Пакистані впав військовий вертоліт, є загиблі

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на заяву армії Пакистану пише Сіньхуа.

“Гелікоптер армійської авіації впав через технічні проблеми, коли евакуйовував тіло загиблого раніше військового до госпіталю”, - стверджує Сіньхуа.

“Гелікоптер армійської авіації впав через технічні проблеми, коли евакуйовував тіло загиблого раніше військового до госпіталю”, - йдеться в повідомленні.

В авіакатастрофі загинуло двоє офіцерів: пілот та його напарник, а також двоє рядових.

Зазначається, інцидент трапився у віддаленому регіоні, де немає людських поселень, тому ніхто на землі не постраждав.

“Співрозмовник додав, що команди військових прибули на місце падіння й дістали із уламків повністю зруйнованого гелікоптера чотири тіла”, - йдеться у повідомленні.