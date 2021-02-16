У США розбився гелікоптер, є загиблі
Укрінформ
Унаслідок авіатрощі гелікоптера поблизу американських Віргінських островів загинули чотири людини.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ABC News.
За словами місцевих чиновників, інцидент стався у понеділок після обіду о 15:14 годині за місцевим часом у районі Ботанічної затоки.
Рятувальники виявили на місці трагедії тіла чотирьох людей.
Зазначається, що наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин авіатрощі.
Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня в Альпах поблизу гірськолижного курорту Куршевель сталася аварія вертольота. Дві особи загинули, ще один в критичному стані був доставлений до лікарні. Два пасажири з важкими травмами були госпіталізовані.