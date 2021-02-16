У США розбився гелікоптер, є загиблі

Унаслідок авіатрощі гелікоптера поблизу американських Віргінських островів загинули чотири людини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ABC News.

За словами місцевих чиновників, інцидент стався у понеділок після обіду о 15:14 годині за місцевим часом у районі Ботанічної затоки.

Рятувальники виявили на місці трагедії тіла чотирьох людей.

Зазначається, що наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин авіатрощі.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня в Альпах поблизу гірськолижного курорту Куршевель сталася аварія вертольота. Дві особи загинули, ще один в критичному стані був доставлений до лікарні. Два пасажири з важкими травмами були госпіталізовані.