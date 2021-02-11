У Канаді впав приватний літак, є загиблий
Укрінформ
На заході канадської столиці Оттави, в лісосмузі недалеко від місцевого аеропорту Карп, впав і загорівся приватний літак Blackshape BS100.
Попередньо, на борту був тільки пілот, який загинув. Про це ввечері у середу, 10 лютого, повідомило Пожежне управління Оттави у Twitter.
Відзначається, що в екстрену службу надійшло повідомлення про аварію невеликого літака на південь від аеропорту. Прибувши на місце події, рятувальники виявили охоплений полум'ям борт. Вогонь загасили.
За даними поліції міста, загинула одна людина - чоловік, який керував літаком.
February 10, 2021
На місці аварії працюють фахівці канадської Ради з безпеки на транспорті, які мають встановити усі обставини інциденту.
Як раніше повідомлялося, у Пакистані впав військовий вертоліт, в результаті чого загинули четверо осіб.