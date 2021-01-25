У Бразилії розбився літак з футболістами: шестеро загиблих

Унаслідок падіння літака в центральній частині Бразилії загинули шестеро людей, у тому числі чотири члени футбольної команди.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Globo.

«Уранці 24 січня внаслідок авіакатастрофи загинули 4 гравці та президент клубу «Пальмас», а також пілот літака», - йдеться в повідомленні.

Як уточнюється, загинули всі, хто перебував на борту.

Tragédia! Avião ✈️ que transportava o Presidente do #Palmas Lucas Meira, os atletas Lucas Praxedes, Ranule, Marcus Molinari, Guilherme Noé, além do comandante, caiu. Nao há sobreviventes! O destino seria Goiânia, para enfrentar o Vila Nova nesta segunda, pela Copa Verde. #luto pic.twitter.com/948i1AIIVe — Brenno Beretta (@BrennoBeretta) January 24, 2021

За даними видання, катастрофа сталася невдовзі після того, як літак піднявся зі злітно-посадкової смуги в селищі Лузімангес (провінція Токантінс, центральна Бразилія). Команда прямувала на матч до Гоянії.

Про причини авіакатастрофи поки що не повідомляється.

Фото: globoesporte.globo.com