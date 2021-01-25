У Бразилії розбився літак з футболістами: шестеро загиблих

У Бразилії розбився літак з футболістами: шестеро загиблих

Відео
Укрінформ
Унаслідок падіння літака в центральній частині Бразилії загинули шестеро людей, у тому числі чотири члени футбольної команди.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Globo.

«Уранці 24 січня внаслідок авіакатастрофи загинули 4 гравці та президент клубу «Пальмас», а також пілот літака», - йдеться в повідомленні.

Як уточнюється, загинули всі, хто перебував на борту.

Читайте також: У США легкомоторний літак упав на будинок: троє осіб загинули

За даними видання, катастрофа сталася невдовзі після того, як літак піднявся зі злітно-посадкової смуги в селищі Лузімангес (провінція Токантінс, центральна Бразилія). Команда прямувала на матч до Гоянії.

Про причини авіакатастрофи поки що не повідомляється.

Фото: globoesporte.globo.com

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-