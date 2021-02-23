«Зелену зону» Багдада знову обстріляли ракетами
Укрінформ
Дві ракети впали на території захищеної “зеленої зони” Багдада, в якій розташовані іноземні посольства та урядові будівлі.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа.
Зазначається, що жодна із ракет не завдала руйнувань.
“Джерело в МВС Іраку розповіло, що протягом обстрілу на території посольства США лунали сирени, однак точне місце падіння ракет поки не встановлено”, - йдеться у матеріалі.
Жодне із відомих угрупувань поки не взяло на себе відповідальність за обстріл, однак американські військові бази та посольство США в Багдаді часто стають мішенями мінометних та ракетних обстрілів.