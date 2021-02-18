НАТО збільшить військовий контингент в Іраку у вісім разів

Міністри оборони країн НАТО, які в режимі телеконференції провели засідання Північноатлантичної ради, погодилися домовилися продовжити тренувальну місію Альянсу в Іраку та збільшити кількість військового персоналу з 500 до 4000 осіб.

Про це під час прес-конференції за підсумками другого дня зустрічі міністрів заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Сьогодні ми прийняли рішення продовжити Тренувальну місію НАТО в Іраку, для підтримки сил безпеки Іраку ув боротьбі з тероризмом та для того, щоб ІДІЛ (Ісламська держава) не повернувся у цю країну. Розмір нашої місії зросте з 500 військовослужбовців до близько 4000, вона охопить більше іракських інституцій та райони за межами Багдаду. Наша присутність є обумовленою, як і збільшення кількості військ. Ця місія здійснюється на запит уряду Іраку, з повною повагою до суверенітету та територіальної цілісності країни», - сказав Столтенберг.

Він зауважив, що напередодні провів розмову з прем’єр-міністром Іраку та запевнив його, що всі заходи з розширення тренувальної місії Альянсу здійснюватиме за умови тісної координації з владою Іраку.

Він подякував Канаді, яка була країною-лідером тренувальної місії НАТО в Іраку протягом минулих двох років, та Данії, яка прийняла на себе роль лідера операції у цей критично важливий період.

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Як повідомляв Укрінформ, тренувальна місія НАТО в Іраку в кількості близько 500 військовослужбовців була започаткована у 2017 році. У січні 2020 року після ліквідації американськими силами іранського генерала Сулеймані поблизу аеропорту Багдада парламент Іраку на екстреному засіданні ухвалив резолюцію з вимогою вивести з країни іноземні війська. Частина країн НАТО призупинили свою участь у тренувальній місії. При цьому представники Альянсу заявляли, що тренувальна місія залишатиметься в країні доти, доки буде там потрібною. У лютому 2020 року Північноатлантична рада погодилася продовжити тренувальну місію НАТО в Іраку.

Фото: НАТО