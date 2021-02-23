Парламент Грузії затвердив новий уряд

Парламент Грузії затвердив новий уряд

Укрінформ
Парламент Грузії на вечірньому пленарному засіданні у понеділок оголосив вотум довіри уряду на чолі з Іраклієм Гарібашвілі.

Як передає Укрінформ, про це інформує Новости Грузия.

За кандидатуру Гарібашвілі проголосували 89 депутатів, двоє парламентаріїв голосували проти.

Склад грузинського уряду оновлено двома міністрами - міністром інфраструктури замість Майї Цкітішвілі став Іраклій Карселадзе, а Міністерство оборони, яке донедавна очолював Гарібашвілі, очолить його заступник Джуаншер Бурчуладзе.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 лютого прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія подав у відставку.

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