Прем'єр Грузії подав у відставку
Про це він повідомив на спеціальному брифінгу в адміністрації уряду, передає Укрінформ з посиланням на Эхо Кавказа.
Гахарія розповів про розбіжності з правлячою командою щодо виконання рішення суду відносно лідера опозиції Нікі Мелії. За його словами, виконання цього рішення загрожує безпеці багатьох громадян.
«Я прийняв рішення піти із займаної посади. Звичайно, я вірю і хочу вірити, що цей крок допоможе зменшити поляризацію в політичному просторі нашої країни, тому що я переконаний, що поляризація і конфронтація між нами є найбільшим ризиком для майбутнього нашої країни, її економічного розвитку і подолання всіх видів криз », - заявив Гахарія.
Він зазначив, що Мелія ніколи не поважав грузинське законодавство, закликав громадян штурмувати парламент 20 червня 2019 року і був одним з організаторів штурму.
«Але, незважаючи ні на що, моєю абсолютно непохитною позицією є те, що виконання заходу, визначеного навіть законним правосуддям щодо конкретної людини, якщо це створює ризик здоров'ю, життю наших громадян або в цілому створює політичну ескалацію в країні, є неприпустимим», - заявив Гахарія.
Раніше в середу Тбіліський міський суд постановив заарештувати Ніку Мелію, лідера найбільшої грузинської опозиційної партії «Єдиний національний рух» (ЄНР).
Лідер найбільшої опозиційної партії країни відмовився виплатити заставу, обрану йому судом як запобіжний захід, а парламент, задовольнивши клопотання прокуратури, зняв з нього депутатську недоторканність. Після рішення суду Мелію повинні заарештувати.
Як пише Грузия Online, МВС Грузії відклав операцію по затриманню лідера «Єдиного національного руху» (ЄНР) Нікі Мелії через відставку Георгія Гахарії з посади прем'єр міністра.
У відомстві не уточнили, коли будуть відновлені процедури з виконання судового рішення.
Георгій Гахарія став прем'єр-міністром після відставки Мамукі Бахтадзе у вересні 2019 року. Після перемоги «Грузинської мрії» на парламентських виборах 31 жовтня 2020 року Гахарію було повторно затверджено главою уряду.