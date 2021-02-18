Прем'єр Грузії подав у відставку

Прем'єр міністр Грузії Георгій Гахарія подав у відставку.

Про це він повідомив на спеціальному брифінгу в адміністрації уряду, передає Укрінформ з посиланням на Эхо Кавказа.

Гахарія розповів про розбіжності з правлячою командою щодо виконання рішення суду відносно лідера опозиції Нікі Мелії. За його словами, виконання цього рішення загрожує безпеці багатьох громадян.

«Я прийняв рішення піти із займаної посади. Звичайно, я вірю і хочу вірити, що цей крок допоможе зменшити поляризацію в політичному просторі нашої країни, тому що я переконаний, що поляризація і конфронтація між нами є найбільшим ризиком для майбутнього нашої країни, її економічного розвитку і подолання всіх видів криз », - заявив Гахарія.

Він зазначив, що Мелія ніколи не поважав грузинське законодавство, закликав громадян штурмувати парламент 20 червня 2019 року і був одним з організаторів штурму.

«Але, незважаючи ні на що, моєю абсолютно непохитною позицією є те, що виконання заходу, визначеного навіть законним правосуддям щодо конкретної людини, якщо це створює ризик здоров'ю, життю наших громадян або в цілому створює політичну ескалацію в країні, є неприпустимим», - заявив Гахарія.

Раніше в середу Тбіліський міський суд постановив заарештувати Ніку Мелію, лідера найбільшої грузинської опозиційної партії «Єдиний національний рух» (ЄНР).

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Лідер найбільшої опозиційної партії країни відмовився виплатити заставу, обрану йому судом як запобіжний захід, а парламент, задовольнивши клопотання прокуратури, зняв з нього депутатську недоторканність. Після рішення суду Мелію повинні заарештувати.

Як пише Грузия Online, МВС Грузії відклав операцію по затриманню лідера «Єдиного національного руху» (ЄНР) Нікі Мелії через відставку Георгія Гахарії з посади прем'єр міністра.

У відомстві не уточнили, коли будуть відновлені процедури з виконання судового рішення.

Георгій Гахарія став прем'єр-міністром після відставки Мамукі Бахтадзе у вересні 2019 року. Після перемоги «Грузинської мрії» на парламентських виборах 31 жовтня 2020 року Гахарію було повторно затверджено главою уряду.