У ДР Конго напали на конвой ООН, вбили посла Італії

Посол Італії в Демократичній Республіці Конго Лука Аттанасіо загинув внаслідок нападу на конвой ООН.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian із посиланням на італійське МЗС.

Разом із дипломатом загинув офіцер військової поліції, що супроводжував його.

Напад стався у східній частині ДР Конго зранку в понеділок, 22 лютого.

Зазначається, що метою нападників було викрасти персонал із конвою ООН.

Наразі жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за цей інцидент.

Деталі з’ясовуються.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель висловив співчуття родині посла.

«Вражений нападом на конвой @WFP (Світова продовольча програма ООН – ред.) в ДРК та втраченим життям італійського посла та солдата. Безпека та мир повинні бути забезпечені: ЄС залишатиметься поряд з ДРК та її народом. Співчуття родині посла та його ескорту», - написав Президент Євроради у Твіттері.

Міністерство закордонних справ Італії підтвердило факт загибелі дипломата та його охоронця.

Як відомо, на сході ДР Конго оперують десятки незаконних збройних угруповань, багато з яких є залишками формувань, що приймали участь у колишній тривалій громадянській війні в цій країні.

Фото: Twitter / Christian Nibasumba