Три події світу. Віртуальний Мюнхен, відокремлений Путін та інтрига навколо NordStream2

Мюнхенська конференція з питань безпеки вперше пройшла у віртуальному режимі, втім, отримавши від цього певні переваги

Путін нарощує агресивну риторику на адресу цивілізованого світу. Джозеф Байден шукає варіанти у грі навколо NordStream2.

Протягом десятків років у столиці федеральної землі Баварія збиралися політики, щоб обговорити головні світові проблеми. Проте цього року пандемія коронавірусу завадила їм прибути до Мюнхена. Однак у спеціальній сесії взяли участь провідні світові лідери, зокрема, Джозеф Байден став першим діючим президентом США, який виступив на Мюнхенській конференції. Він не лише констатував «повернення Америки» та завершення кризи у відносинах США та ЄС, але і позначив серед пріоритетів захист територіальної цілісності та суверенітету України. Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала формувати спільний порядок денний щодо Росії, яку разом з Китаєм назвала головними викликами для колективного Заходу. Цікавий заклик, проте перебування пані Меркель біля стерна Німеччини завершиться восени цього року, а президент Франції Еммануель Макрон, який претендуватиме на роль головного європейського політика, дотримується інших поглядів. Він з мюнхенської віртуальної трибуни виступив за діалог з Росією. На жаль, нема підстав стверджувати про «блискучу самотність» Макрона у цій позиції.

Фото: kremlin.ru

У Кремлі тим часом нарощують агресивну риторику щодо Заходу. Під час зустрічі з лідерами фракції Держдуми Путін не лише висловився про санкції проти проросійських телеканалів в Україні, але і заявив, що проблеми з NordStream2 пов’язані з бажанням Заходу примусити Росію заплатити за його геополітичний проєкт під назвою Україна. Зневажливе ставлення до України в Кремлі демонструють не вперше, проте цього разу констатація недружного характеру двосторонніх взаємин звучить зловісно. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив цю офіційну позицію, приправивши її традиційною пропагандистською маячнею про переслідування росіян в Україні.

Що стосується долі NordStream2, то державний департамент США не запропонував нові санкції проти компаній, які беруть участь у його прокладанні (воно останнім часом активізувалося). Логіка Вашингтону в цілому зрозуміла: демонструючи прагнення порозумітися з Німеччиною, Джозеф Байден не може атакувати німецькі компанії. Проте і говорити про капітуляцію США перед Кремлем зарано. Санкції, які були запроваджені у 2019 році, помітно пригальмували будівництво газопроводу, витрати на прокладання якого зробили його фактично золотим. Якщо пригадати, що вони накладалися в межах рішень про параметри оборонного бюджету Штатів, можна очікувати і наступних гібридних перепон для реалізації амбітного проєкту Москви та Берліна.

Євген МАГДА, Інститут світової політики

Перше фото: Munich Security Conference