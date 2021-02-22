У Нідерландах зафіксували спалах пташиного грипу

У Нідерландах зафіксували спалах вірусу пташиного грипу H5, який виявили на птахофабриці у нідерландському місті Сінт-Уденроде.

Про це повідомляє Міністерство сільського господарства Нідерландів, передає Укрінформ.

“Пташиний грип (H5) виявлено на птахофабриці у місті Сінт-Уденроде. Ймовірно, це високопатогенний варіант пташиного грипу”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, щоб запобігти поширенню вірусу, птиця на зараженій птахофабриці та ще на двох підприємствах в межах 1 кілометра буде знищена. За попередніми підрахунками йдеться про понад 130 тисяч курей. Також в межах 3 кілометрів знаходиться ще 7 птахофабрик. Наразі там обстежують птахів. Транспортування як самих птахів, так і яєць, гною та підстилки заборонено.

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Як повідомляв Укрінформ, минулого року у Нідерландах щонайменше на чотирьох фермах коронавірусом заразилися норки. У норок спостерігалися проблеми з диханням та травленням.

Місцевість біля ферм була закрита для велосипедистів та прогулянок у радіусі 400 метрів.