У РФ підтвердили перший випадок зараження людини пташиним грипом

Перший випадок інфікування людини вірусом пташиного грипу виявили в Росії.

Про це повідомила очільниця Росспоживнагляду Анна Попова, передає Укрінформ з посиланням на Інтерфакс.

"Сьогодні я хочу повідомити про важливе наукове відкриття, яке зробили вчені наукового центру "Вектор" Росспоживнагляду РФ: лабораторно підтверджений перший випадок інфікування людини вірусом грипу А, грипу птахів A (H5N8)", - сказала Попова.

За її словами, вірус виявлений у сімох працівників птахофабрики на півдні РФ, де у грудні 2020 року зареєстрували спалах грипу серед поголів'я птиці.

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Попова стверджує, що хвороба у людей перебігала у легкій формі, "розвитку ситуація не отримала", перехворілі почуваються добре.

"Вірус здатний передаватися від птахів до людини, подолав міжвидовий бар'єр. Але на сьогодні від людини до людини цей штам грипу не передається. Наскільки швидко наступні мутації дозволять подолати і цей бар'єр, покаже час", - заявила російський посадовець.

Вона додала, що дані про інфікування першої людини на новий грип A (H5N8) спрямовані до ВООЗ. "Це сталося кілька днів тому, щойно ми стали повністю впевнені у результатах", - заявила Попова.

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Як зазначається, торік у листопаді науковий центр "Вектор" повідомляв, що у 15 регіонах РФ циркулює новий вірус грипу H5N8 серед домашньої та дикої птиці. При цьому для людини вірус нібито не був небезпечний.

За даними ВООЗ, раніше люди заражалися підтипами A(H5N1), A(H7N9) та A(H9N2) вірусу пташиного грипу і підтипами A(H1N1), A(H1N2) та (H3N2) вірусу свинячого грипу.

Як повідомляв Укрінформ, у січні у п'яти районах Миколаївської області виявлено захворювання птиці на пташиний грип.