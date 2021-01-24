Спалахи пташиного грипу в Індії вже виявили у 12 штатах

Спалахи пташиного грипу в Індії вже виявили у 12 штатах

Укрінформ
На території 12 штатів Індії виявлено спалахи пташиного грипу серед свійських та диких птахів.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа із посиланням на заяву міністерства рибальства, тваринництва й молочного господарства Індії.

“Спалах пташиного грипу серед свійської птиці було підтверджено у дев’яти штатах, а серед перелітних та диких птахів - у 12-ти”, - йдеться у поширеному повідомленні. 

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Зазначається, що нині у восьми штатах тривають заходи з контролю та стримування захворювання. “Фермерам, які внаслідок дій влади втратили свійських птахів, яйця чи корм, виплачуються відшкодування”, - запевнили в уряді.

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Як повідомлялося, у середині грудня пташиний грип було виявлено у Японії на птахофермі у префектурі Шіга, що змусило владу почати знищення близько 11 тисяч курей. Шіга стала десятою японською префектурою, на території якої торік виявили пташиний грип.

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