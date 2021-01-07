В Індії пташиний грип масово уражає ворон і диких гусей

В Індії знищать десятки тисяч голів домашньої птиці, аби запобігти поширенню пташиного грипу, який виявили у диких гусей, качок і ворон по всій країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Уперше штам пташиного грипу H5N8 виявили тиждень тому після того, як у кількох штатах були знайдені мертвими зграї птахів.

Федеральний уряд оголосив «підвищену тривогу»: місцева влада повинна вжити термінових заходів для протидії захворюванню.

Зазначається, що керівництво штатів, які зачепила недуга, оголосили про вимушене масове знищення свійської птиці та про інші заходи стримування пташиного грипу.

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Як повідомлялося, у середині грудня пташиний грип було виявлено у Японії на птахофермі у префектурі Шіга, що змусило владу почати знищення близько 11 тисяч курей.

Шіга стала десятою японською префектурою, на території якої торік виявили пташиний грип.