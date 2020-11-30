В Англії знищать понад 10 тисяч індиків через спалах пташиного грипу

В Англії у Північному Йоркширі доведеться знищити 10,5 тисячі голів індика через спалах пташиного грипу на фермі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Про виявлення у птахів штампу грипу H5N8 стало відомо 28 листопада. У зв’язку з цим ухвалили рішення знищити індиків на враженій фермі.

Довкола ферми тимчасово встановили нагляд, створивши зону контролю довжиною 3 км та шириною 10 км.

Ризик для здоров'я населення від вірусу дуже низький, повідомили у Службі здоров'я Англії.

Головний ветеринарний лікар Дефри Крістін Міддлміс сказала: "Ми терміново шукаємо будь-які докази поширення хвороби, пов'язані з цією фермою, для контролю та ліквідації. Власники птахів повинні залишатися настороженими щодо будь-яких ознак хвороби, негайно повідомляти про підозру на захворювання та забезпечувати належний біозахист у своїх приміщеннях", - зазначила вона.

Тим, хто працює на ураженій вірусом фермі, пропонуються медичні консультації.

Фото: PA MEDIA