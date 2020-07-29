На Філіппінах - спалах пташиного грипу, загинули десятки тисяч курей

Спалах високопатогенного пташиного грипу зафіксували у провінції Пампанга на півночі Філіппін.

Про це повідомило міністерство сільського господарства Філіппін.

"Міністерство сільського господарства та Бюро тваринництва (DA-BAI) підтверджують виявлення високопатогенного пташиного грипу штампу A (H5N6), серед поголів'я птиці на фермі з виробництва яєць у Сан-Луїсі, Пампанга", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, через виявлену хворобу там довелося знищити понад 38,7 тис. курей. М'ясо, яке ця ферма вже поставила на філіппінські ринки, не несе в собі загрози, стверджують у міністерстві.

Причина зараження птахів не встановлена, ймовірно, воно пов'язане з присутністю в регіоні перелітних птахів.

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Пташиний грип є хворобою, здатною передатися людям, але через поїдання пташиного м'яса ним не можна заразитися, зазначили у філіппінському уряді.

Фото: DA Communications Group