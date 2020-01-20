У Німеччині зафіксували ще один випадок пташиного грипу
Про це повідомляє Tagesschau.
"Пташиний грип повернувся до Німеччини... підозру підтверджено в районі Шпрее-Нейссе", - йдеться у повідомленні.
Перший підтверджений у країні в цьому сезоні випадок пташиного грипу зареєстровано в землі Бранденбург - збудник H5N8 був виявлений у диких гусей на польському кордоні.
У Східній Європі це дуже заразне вірусне захворювання, яке вражає переважно курей, індиків та качок, але не людей. Розповсюджується дуже швидко у Східній Європі з початку року. Нещодавно вірус зафіксували на невеликій фермі в Чехії. Всі тварини на фермі (приблизно в 150 кілометрах на схід від Праги) були забиті.
Тисячі птахів також були ліквідовані в Румунії. Кількома днями раніше влада забила понад 50 тис. індиків на фермі в Угорщині. На початку року після виявлення вірусу H5N8 у західній Польщі було забито 65 тис. курей. Від хвороби постраждали також господарства у Східній Польщі та Білорусі.
Найгіршу ж епідемію пташиного грипу в Європі було зареєстровано взимку 2016/17. Тоді у Німеччині були забиті сотні тисяч голів, щоб стримати поширення вірусу.
H5N8 прибув до Європи з перелітними птахами з Азії.
Фото з сайту tagesschau.de