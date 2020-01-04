Пташиний грип у Польщі виявили ще на двох фермах

У Польщі підтверджено два нові спалахи пташиного грипу: в Люблінському воєводстві на сході країни та у Великопольському - на заході.

Про це повідомили головні ветеринарні лікарі обох воєводств, передає власний кореспондент Укрінформу.

За інформацією ветеринарного лікаря Люблінського воєводства Павла Пьотровського, вже четвертий випадок пташиного грипу підтверджено на фермі, де вирощують 13 тис. цесарок. Це господарство діє в тому самому селі Усцімув, у якому 31 грудня було зафіксовано пташиний грип на трьох фермах.

За словами Пьотровського, загалом на чотирьох фермах вже загинуло близько 40 тис. птахів.

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У Великопольському воєводстві вірус виявлено на фермі у населеному пункті Тополя Оседлє, де утримувалися 65 тис. курей. За інформацією ветлікаря воєводства Анджея Жарнецького, тепер у регіоні перевірять 31 птахоферму.

В обох районах навколо осередків захворювання утворено 10-кілометрові зони, де проводяться заходи з ліквідації пошесті.

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Як повідомлялося, від пташиного грипу загинули 25 тис. індиків на фермах у населеному пункті Усцімув Любартівського повіту Люблінського воєводства на сході Польщі. Очільник воєводства Лех Справка видав розпорядження обмежити вивезення свійської птиці з регіону.