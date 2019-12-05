На Харківщині знайшли сальмонелу у польській курятині

Торгові мережі та оператори ринку продуктів харчування на Харківщині будуть вилучати з продажу імпортовану з Польщі заморожену курятину, в якій виявили сальмонелу.

Про це інформує сайт Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

«Надійшло інформаційне повідомлення системи RASFF (Європейська система швидкого оповіщення про харчові продукти і корми) від споживачів стосовно виявлення сальмонели в замороженому курячому м’ясі, експортованому з Польщі (виробник Wipasz S.A. Zaklad Drobiarski w Mlawie – AP-#PL 14130502 EG) до окремих держав-членів ЄС і, в тому числі, до України – ТОВ «ОТ — ГРУП» (вул. Б. Хмельницького, 42, м. Луцьк, Волинська область)», - йдеться в повідомленні.

В управлінні запевняють, що здійснюють необхідні заходи щодо недопущення в обіг небезпечних до споживання продуктів харчування.

Операторів ринку Харківської області, які здійснюють обіг вищезазначених продуктів, інформують про необхідність вилучення курятини з обігу. Вони мають у строк не більше двох робочих днів письмово поінформувати Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області про відповідні дії.