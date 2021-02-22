В Альпах врятували туриста, який сім діб провів у горах з поламаною ногою

В італійських Альпах врятували чоловіка, який пережив сім холодних ночей на відкритому повітрі зі зламаною ногою. Каже, що вижити йому допоміг його собака.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Громадське.

"Про зникнення 33-річного чоловіка з Трієста повідомила його дівчина 17 лютого. Вона очікувала, що той повернеться з походу в понеділок, 15 лютого, але цього не сталося. Рятувальники знайшли чоловіка за допомогою гелікоптера 18 лютого в горах на висоті 700 метрів на північному сході Італії. Він був покритий листям, але з повітря рятувальники змогли побачити ковдру з фольги, яка лежала поруч. Телефонний зв'язок там був відсутній", - йдеться у повідомленні.

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Турист був притомний, але голодний, хотів пити й мав серйозні синці. Сказав, що вижити йому допоміг його собака.

Як з'ясувалося, чоловік зі зламаною ногою зміг добратися до струмка, щоб не померти від спраги. Увесь час із ним був його пес Еш. Зараз за твариною доглядають рятувальники, а чоловіка госпіталізували.

Нагадаємо: в Карпатах рятувальники вже 9 добу шукають зниклого в районі гори Ґемба туриста. Двоє чоловіків втратили орієнтир в ніч на 14 лютого під час катання на лижах поблизу села Березники Свалявського району на схилі гори Гемба.

14 лютого об 11.30 пошукова група ДСНС знайшла одного туриста у задовільному стані здоров’я. У наступні дні пошуково-рятувальні групи обстежили схили, підніжжя та хребти гір Жид Магура, Мала Гемба та Гемба.

Фото: CNSAS