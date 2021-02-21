Рятувальники на вертольоті шукають заблукалого у Карпатах тиждень тому лижника

На Закарпатті тривають пошуки зниклого тиждень тому поблизу гори Гемба туриста, в рамках яких рятувальники провели повітряну розвідку.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у ДСНС.

«21 лютого за допомогою вертольоту Н-225 «Супер пума» рятувальники провели повітряну розвідку місцевості, де тривають пошуки заблукалого туриста з Києва», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, двоє чоловіків втратили орієнтир в ніч на 14 лютого під час катання на лижах поблизу села Березники Свалявського району на схилі гори Гемба.

14 лютого об 11.30 пошукова група ДСНС знайшла одного туриста у задовільному стані здоров’я. У наступні дні пошуково-рятувальні групи обстежили схили, підніжжя та хребти гір Жид Магура, Мала Гемба та Гемба.

Фото: ДСНС