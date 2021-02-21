Німецькі прокурори розслідують сім справ щодо вбивств у нацистських таборах смерті

Німецькі прокурори продовжують розслідування справи стосовно масових убивств під час Другої світової війни радянських військовополонених.

Наразі, через понад 70 років після завершення війни, перевіряються 7 справ щодо можливого сприяння таким вбивствам з боку охоронців концтаборів, передає Укрінформ з посиланням на видання Welt am Sonntag.

За даними ЗМІ, Центральне управління з розслідування нацистських злочинів у Людвігсбурзі перевіряє, чи причетні солдати Вермахту до злочинів проти радянських військовополонених. Наразі за підозрою у причетності до вбивств ведеться розслідування щодо 7 колишніх солдатів, які охороняли табори військовополонених, де масово вбивали бійців Червоної Армії.

З приблизно 5,7 млн радянських військовополонених у в німецьких таборах загинули до 3,3 млн.

«Наша картотека налічує близько 250 файлів з інформацією про охоронців, які там були розміщені. З них нам вдалося ідентифікувати близько 2000 людей, які, можливо, живі й сьогодні», - поінформував керівник Центрального офісу Томас Віль.

Протягом десятиліть німецька судова влада не переслідувала і не шукала систематично колишніх охоронців СС у концтаборах. До суду притягували лише тих, чию безпосередню провину в убивстві людей можна було довести.

Як повідомляв Укрінформ, першим випадком пізнього розслідування злочинів у нацистських концтаборах стала справа охоронця табору «Собібор» Івана (Джона) Дем’янюка, якого Мюнхенський обласний суд у 2011 році засудив до довічного ув’язнення.

З того часу за кількома справами були висунуті звинувачення. Окружний суд Гамбурга в липні минулого року засудив 93-річного охоронця у колишньому таборі СС «Штутгоф» Бруно Д. до 2 років умовно за причетність до вбивства щонайменше 5230 осіб. У 2015 році до 4 років ув’язнення було засуджено колишнього «бухгалтера Освенцима» Оскара Грьонінга. У 2016 було засуджено до 5 років колишнього охоронця СС в «Освенцимі» Рейнгольда Ганнінга, але до відправки в тюрму він не дожив.

Інші процеси не вдалися довести до кінця через стан здоров'я та похилий вік обвинувачених. Щойно також стало відомо, що зі США до Німеччини було депортовано 95-річного колишнього охоронця нацистського табору «Ноєнгамме» Фрідріха Карла Бергера.