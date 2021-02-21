Штати депортували до Німеччини 95-річного ексохоронця нацистського табору

Зі США до Німеччини було депортовано 95-річного колишнього охоронця нацистського табору Фрідріха Карла Бергера.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише NBC News із посиланням на заяву Мін’юсту США.

Зазначається, що дозвіл на депортацію американський суд видав ще у лютому минулого року. Суддя постановив, що Бергер сприяв “підтримуваному нацистами переслідуванню” під час роботи охоронцем концентраційного табору Ноєнгамме.

“Під час слідства Бергер визнав що охороняв в’язнів, не допускаючи їх втечі, не просив про переведення із концентраційного табору та досі отримував пенсію від Німеччини за службу під час війни”, - йдеться у матеріалі.

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За словами в.о. Генерального прокурора США Монті Вілкінсона, Бергера було депортовано, оскільки США “не є безпечною гаванню для тих, хто брав участь у злочинах нацистів”.

Водночас сам Бергер в інтерв’ю The Washington Post минулого року заявив, що до служби у концентраційному таборі у віці 19 років його примусили. За його словами, відтоді він успішно збудував життя у США. “Після 75 років це сміховинно. Я не можу повірити. Не розумію, як подібне могло трапитися у такій країні. Ви примушуєте мене покинути дім”, - розповів він.

Нагадаємо: Ноєнгамме — найбільший концентраційний табір на північному заході Німеччини в однойменному районі Гамбурга, що функціонував з 1938 до 1945 року. Табір вирізнявся всім, що в ньому не було масових убивств в'язнів. То була скоріше трудова колонія, ніж засіб масового знищення, як Аушвіц чи Бухенвальд.

З відомих актів масового убивства в'язнів у Ноєнгамме відомі 2 випадки отруєння газом. Вперше було убито 197 осіб, які не бажали йти на контакт; а вдруге — 251 особа з тієї ж причини. Більше випадків отруєння людей газом у Ноєнгамме не траплялось.