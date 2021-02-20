Макрон пропонує передати до Африки 13 мільйонів доз COVID-вакцин

Президент Франції Еммануель Макрон виступив з ініціативою спільними зусиллями Європи та США передати 13 млн доз вакцин африканським країнам.

Про це власному кореспондентові Укрінформу повідомили в Єлисейському палаці.

«Африканський континент потребує вакцинації усіх медичних працівників, щоб забезпечити стійкість своєї медичної системи. Я закликаю європейців і американців, щоб ми поставили 13 млн доз необхідних вакцин», - заявив французький лідер.

Нині в ЄС сертифіковано три вакцини проти COVID-19: Pfizer/BioNTech, Moderna й AstraZeneca.

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Як повідомляв Укрінформ, унаслідок нерівномірного розподілу вакцин між заможними та бідними країнами мільярдам людей буде відмовлено в необхідному захисті від COVID-19 – що може призвести до продовження пандемії.

За даними Worldometer, у світі зафіксували 111,561,364 випадки зараження коронавірусом, зокрема 2,470,057 летальних, одужали 86,700,867 осіб.