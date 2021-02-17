ПАР поділиться мільйоном доз вакцини з країнами Африканського союзу

Південна Африка передумала повертати 1 мільйон доз коронавакцини AstraZeneca в Індію, замість цього вона поділитися препаратом з іншими країнами Африканського союзу.

Як передає Укрінформ з посиланням на Guardian, про це сказав заступник генерального директора міністерства охорони здоров'я Анбан Піллей.

Раніше видання Economic Times повідомляло, що Південна Африка просила Інститут сироватки Індії забрати назад мільйон доз вакцини проти COVID-19, який компанія відправила в ПАР на початку лютого.

Як повідомлялося, плани ПАР з використання Oxford-AstraZeneca для вакцинації медичних працівників були скасовані після того, як дослідження показало «невтішні» результати проти нового варіанту COVID-19 у країні.