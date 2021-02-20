Стало відомо ім'я дев'ятого правнука Єлизавети II

Онука королеви Великої Британії Єлизавети II принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк дали своєму первістку ім'я Август Філіп Гоук Бруксбенк.

Як передає Укрінформ, про це принцеса повідомила в Iнстаграмі.

Вона опублікувала фото з малюком, супроводивши його дописом: "Хотіли б відрекомендувати вам Августа Філіпа Гоука Бруксбенка".

Як повідомлялося, принцеса Євгенія народила сина 9 лютого. Для королеви Великої Британії це вже 9-ий правнук. Хлопчик стане 11-им у черзі на трон.

Фото: Принцеса Євгенія / Інстаграм.