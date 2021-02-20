Стало відомо ім'я дев'ятого правнука Єлизавети II
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Укрінформ
Онука королеви Великої Британії Єлизавети II принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк дали своєму первістку ім'я Август Філіп Гоук Бруксбенк.
Як передає Укрінформ, про це принцеса повідомила в Iнстаграмі.
Вона опублікувала фото з малюком, супроводивши його дописом: "Хотіли б відрекомендувати вам Августа Філіпа Гоука Бруксбенка".
Як повідомлялося, принцеса Євгенія народила сина 9 лютого. Для королеви Великої Британії це вже 9-ий правнук. Хлопчик стане 11-им у черзі на трон.
Фото: Принцеса Євгенія / Інстаграм.