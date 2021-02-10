У Єлизавети ІІ народився дев'ятий правнук

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ знову стала прабабусею - її онука принцеса Євгенія Йоркська народила сина.

Про це повідомляється на офіційному сайті королівської родини, передає Укрінформ.

Первісток принцеси Євгенії та її чоловіка Джека Бруксбанка з'явився на світ вранці 9 лютого у приватній клініці Портленд у Лондоні. Малюк важить 3,66 кілограма, його ім'я ще невідоме.

Повідомляється, що принцеса та новонароджений почуваються добре.

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Для королеви Великої Британії це вже 9-ий правнук. Хлопчик стане 11-м у черзі на трон.