Біля парламенту Грузії затримали десятки протестувальників

У столиці Грузії Тбілісі прихильники опозиційної партії "Єдиний національний рух" провели акцію протесту перед будівлею парламенту. Поліція затримала два десятки протестувальників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

У МВС Грузії повідомили, що поліція затримала 20 активістів за невиконання законного наказу або вимоги представника правоохоронного органу. Активісти намагалися встановити намет біля будівлі парламенту.

Протестувальники протестують проти нібито "фальсифікації" парламентських виборів 31 жовтня 2020 року.

Політична криза у Грузії настала після виборів, поглибилася після того, як 17 лютого суд постановив попередньо ув'язнити Ніку Мелію, голову опозиційної партії "Єдиний національний рух", у справі, яку опозиція визнала політичним полюванням на відьом.

Мелію звинувачують в організації "масового насильства" під час антиурядових акцій протесту у 2019 році, - звинувачення, яке він відкидає як політично вмотивоване.

Як повідомлялося, Тбіліський міський суд у середу 17 лютого ухвалив заарештувати Мелія, лідера найбільшої грузинської опозиційної партії «Єдиний національний рух» (ЄНР).

Ніка Мелія, який став головою ЄНР наприкінці минулого року, обвинувачується в організації та керівництві масовим насильством, а також участі в ньому - у справі про заворушення 20 червня 2019 року, також відоме як «ніч Гаврилова». Тоді поліція жорстко зачистила акцію протесту, яка зібралася після того, як у стінах грузинського парламенту відбувся захід Міжпарламентської асамблеї православ'я, глава якої, російський депутат від КПРФ Сергій Гаврилов, зайняв спікерське крісло.

Фото: RFE / RL.