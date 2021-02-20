Позачергові щеплення чиновників: очільник МОЗ Аргентини йде у відставку

Очільник міністерства охорони здоров'я Аргентини Гінес Гонсалес Гарсія оголосив, що звільняється з посади. Причиною такого кроку став скандал щодо позачергових щеплень чиновників.

Як передає Укрінформ, про це урядовець повідомив у Твіттері.

"Цією заявою, у відповідь на ваше прохання я подаю у відставку з посади міністра охорони здоров'я", - йдеться у листі, адресованому президенту Аргентини.

Як повідомляє Press Center, раніше аргентинський журналіст Орасіо Вербітскі в етері радіостанції El Destape розповів, що зміг вакцинуватися від коронавірусу після того, як звернувся за допомогою до “свого старого друга Гінеса”. За даними газети Clarin, крім журналіста, без публічного розголосу та поза рамками плану імунізації населення зробили щеплення кілька аргентинських законодавців та чиновників.

У світі станом на ранок 20 лютого зафіксували 111 250 361 випадок зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 2 463 681 летальний випадок, одужали 86 133 056 осіб.

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