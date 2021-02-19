Німеччина пообіцяла ще €1,5 мільярда для COVAX

Німеччина внесе ще півтора мільярда євро в ініціативу Глобального доступу до вакцин проти COVID-19 (COVAX).

Про це оголосила канцлер ФРН Ангела Меркель у виступі на спеціальній сесії Мюнхенської безпекової конференції 19 лютого, передає кореспондент Укрінформу.

За словами глави німецького уряду, на відеозустрічі лідері «Великої Сімки», яка передувала конференції, вона поінформувала колег, що Берлін додатково виділить 1,5 млрд євро COVAX.

«Ми робимо це через переконання», - підкреслила Меркель.

Загалом ФРН спрямувала на цю програму вже 2,5 млрд євро. Таким чином країна є найбільшим донором після США і Великобританії.

Меркель повторила, що доки не будуть вакциновані всі жителі планети, «ми всі залишаємося в небезпеці».

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас того ж дня виступив із заявою, в якій уточнив, що з 1,5 мільярдів євро від федерального уряду 110 мільйонів євро надасть МЗС. Більшу частину цих коштів буде спрямовано на вакцинацію людей, які перебувають у гуманітарних кризах. «Ми підтримуємо фонд надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров’я з 10 мільйонами євро, якими вона може скористатися гнучко та за короткий термін», - додав дипломат.

Як повідомлялося, COVAX є міжнародною ініціативою, покликаною забезпечити рівний доступ до вакцини та імунізації від коронавірусної хвороби по всьому світу. Це є однією із трьох складових глобального реагування на пандемію, ініційованого ВООЗ, Європейською комісією і Францією. Наразі ініціативу підтримали 183 країни, включно з Україною.