Найбільше COVID-щеплень зробили у США, Китаї та країнах ЄС – Bloomberg

У 87 країнах ввели понад 193 мільйони доз вакцини від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, такі дані наводить Bloomberg.

За останніми даними, у світі щодня вводять приблизно 6,47 млн доз COVID-вакцин. За таких показників знадобиться 4,8 року, щоб охопити 75% населення дводозовою вакциною.

У США кількість американців, які отримали принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу, перевищує чисельність інфікованих від початку пандемії. На цей час було введено 59,1 млн доз вакцини. За статистикою, у США у понад 28,5 млн людей був підтверджений діагноз COVID-19.

Окрім США, лідерами за кількістю введених доз вакцини є Китай (40,5 млн доз), країни ЄС (24,3 млн доз), Велика Британія (17 млн доз) та Індія (9,8 млн доз).

Лідерами за кількістю доз на 100 осіб є Ізраїль (78,06), Об'єднані Арабські Емірати (49,99), Велика Британія (25,45) та США (17,80).

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 19 лютого зафіксували 110 837 535 випадків зараження коронавірусом, з них 2 452 583 летальних одужали 85 777 756 осіб.