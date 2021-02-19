У Техасі від холоду постраждали майже п'ять тисяч черепах

Близько 4700 морських черепах було врятовано від холоду співробітниками рятувального центру в американському Техасі.

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує ВВС.

Через сильний мороз рептилії були оглушені та могли потонути, не маючи сил підняти голову над водою і ковтнути повітря.

Як відзначили у центрі з порятунку черепах, який знаходиться на самому півдні Техасу, зазвичай кожної зими вони рятують від холоду від 100 до 500 особин, але цього року холоди виявилися занадто сильними.

Територія, яку черепахи зайняли в рятувальному центрі, дорівнює кільком футбольним полям. При цьому справжнім викликом стала не лише кількість черепах, а й той факт, що через негоду будівлю центру повністю було позбавлено електрики.

Як повідомляв Укрінформ, щонайменше 34 особи загинули в Сполучених штатах в результаті потужного шторму і сильних морозів. Щонайменше 20 з них померли в штаті Техас, який найбільше потерпає від негоди. Мільйони людей залишилися без електрики.