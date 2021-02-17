Будинки засипало снігом під самісінький дах: потужний циклон накрив Сахалін

Внаслідок потужного циклону, який охопив російський острів Сахалін, багато будинків засипало снігом майже під самісінький дах.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Медузу.

Негода спричинила сходження лавини, внаслідок якої під завалами снігу опинилася машина швидкої допомоги. Водій і фельдшер «швидкої» дивом не постраждали, а машину довелось відкопувати за допомогою екскаватора.

Через сильні снігопади і вітер кілька ділянок доріг закриті для руху транспорту, з островом припинено паромне й авіасполучення. Окрім того, понад 20 населених пунктів залишилися без електроенергії.

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За словами представників місцевої влади, такі снігопади на острові бувають щороку, однако останні два роки настільки сильних опадів не спостерігалося.

Як повідомлялося, вплив холодної погоди протягом останніх днів на собі відчули низка європейських країн. Так, циклон «Медея» засипав снігом Грецію, а 11 лютого у Великій Британії зафіксували найнижчу температуру протягом останніх 26 років.