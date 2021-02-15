Циклон «Медея» засипав Грецію снігом

Внаслідок приходу холодного атмосферного фронту «Медея» в північні й центральні регіони Греції жителі відчули сильні снігопади і вітри.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa з посиланням на місцеві ЗМІ.

Згідно з місцевими ЗМІ, сніг деякий час покривав навіть Акрополь в Афінах, але протримався недовго з температурою близько нуля градусів за Цельсієм.

Тим часом, на півночі країни через негоду (в деяких місцях температура опускалася до мінус п'ятнадцяти градусів за Цельсієм) довелося скасувати ряд поромних сполучень, відключити електроенергію, перекрити частину національної автомагістралі через ожеледицю.

WINTER WONDERLAND: Snow covered Athens, Greece as a cold front hit the country. The cold front, known as Madea, is expected to bring heavy snowfall to central, southern and eastern Greece as well as the island of Crete. pic.twitter.com/LL5p5uWgwb — CBS News (@CBSNews) February 15, 2021

Як повідомляється, пік холодної погоди в Греції очікується у вівторок, 16 лютого.

Укрінформ раніше повідомляв, що вплив холодної погоди протягом останніх днів на собі відчули низка європейських країн.

Зокрема, у Великій Британії 11 лютого зафіксували найнижчу температуру протягом останніх 26 років. Деякі райони Британії замело снігом: автодороги були закриті, навіть фонтани на Трафальгарській площі в Лондоні замерзли і вкрилися крижаними бурульками.

Фото: dpa