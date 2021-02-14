На Орегон налетів крижаний шторм: сотні тисяч людей залишилися без світла
Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.
Ice storm. No power. Cell was just restored. Gotta love Oregon weather. pic.twitter.com/XX2UakI6iE— TC (@t1955c) February 14, 2021
Зимовий шторм в суботу накрив північний захід Тихого океану льодом і снігом, залишивши без електрики понад 270 тис. жителів Орегона, а також ускладнивши пересування по регіону.
A tree split and fell across High Street, blocking the roadway, during last night’s ice storm. @portlandgeneral says that 235k clients in their service area are without power. #Salem #oregon #salemoregon #salemor #icestorm #ice #clypiancoverage pic.twitter.com/jOy60HBDaC— Clypian (@Clypian) February 13, 2021
Thank you to all the workers bringing power online for everyone. Driving through town was surreal. Powerlines, branches, and full on trees down. So crazy. #Salem #Oregon #IceStorm #PNW pic.twitter.com/4Afh5PUhLv— Philip Baylon (@BTB_Baylonius) February 14, 2021
Екстремальні умови, втрата електроенергії і проблеми з транспортом спонукали губернатора Орегона Кейт Браун оголосити надзвичайний стан у штаті.
#IceStorm #Oregon pic.twitter.com/unANUzJZ6u— bumblelee🐝🌻🌞 (@NRiddlebaugh) February 13, 2021
Як повідомляв Укрінформ, щонайменше дев'ять людей загинули в результаті ДТП через обмерзання доріг в американському штаті Техас. В одному з ДТП зіткнулися 133 авто.