На Орегон налетів крижаний шторм: сотні тисяч людей залишилися без світла

На Орегон налетів крижаний шторм: сотні тисяч людей залишилися без світла

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Укрінформ
В американському штаті Орегон через зимовий шторм сотні тисяч людей залишилися без світла.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Зимовий шторм в суботу накрив північний захід Тихого океану льодом і снігом, залишивши без електрики понад 270 тис. жителів Орегона, а також ускладнивши пересування по регіону.

Екстремальні умови, втрата електроенергії і проблеми з транспортом спонукали губернатора Орегона Кейт Браун оголосити надзвичайний стан у штаті.

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Як повідомляв Укрінформ, щонайменше дев'ять людей загинули в результаті ДТП через обмерзання доріг в американському штаті Техас. В одному з ДТП зіткнулися 133 авто.

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