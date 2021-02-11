У Британії - найсильніші морози з 1995 року

Сьогодні у Великій Британії зафіксували найнижчу температуру протягом останніх 26 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Температуру мінус 23 градуси за Цельсієм зафіксували в шотландському селі Бремар сьогодні вранці. Це найнижча температура, зареєстрована з 1995 року та найнижча температура лютого у Великій Британії з 1955 року.

"Можемо підтвердити, що минула ніч була найхолоднішою ніччю лютого у Великій Британії від 23 лютого 1955 року", - повідомила національна метеорологічна служба Британії.

Протягом кількох останніх днів деякі райони Британії замело снігом: автошляхи були закриті, навіть фонтани на Трафальгарській площі у Лондоні замерзли та вкрилися крижаними бурульками.