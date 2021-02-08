Кілометрові затори та скасовані авіарейси: на Німеччину налетів зимовий шторм

Потужний шторм спричинив у багатьох регіонах Німеччини справжній транспортний колапс.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зимовий шторм прийшов на північ і в центр Німеччини у неділю, 7 лютого, а у понеділок охопив також південні регіони. Найбільше постраждали землі Саксонія, Саксонія-Ангальт, Тюрингія, регіон Нижнього Рейну - за кілька годин там випало від 20 до 40 см снігу. Сила вітру на узбережжі Північного моря сягала 97 км/год.

Негода у Німеччині призвела до транспортного колапсу / Фото: Ольга Танасійчук

У багатьох районах не курсують поїзди міжміського сполучення, а також частково міський транспорт (у Лейпцигу, наприклад, у понеділок не ходив жоден з видів громадського транспорту). Кілька аеропортів, зокрема в Дортмунді, змушені були призупинити прийом і відправлення літаків.

Дощ за температури мінус 10 та нижче перетворював дорожнє покриття на ковзанку. На десятках трас, включаючи автобани федерального значення, утворилися затори. Приміром, на трасі А4, яка проходить повз Дрезден, тисячі фур близько 5 годин стояли у майже 70-кілометровому заторі. На багатьох автобанах дорожні служби просто не могли проїхати до місць аварій і розчистити дороги - спецтехніка застрягла разом з іншими автомобілями.

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Протягом останніх 24 годин на допомогу людям прийшли майже 700 осіб з Організації технічної допомоги (THW), які виконували різноманітні завдання – від відкопування автомобілів до доставки їжі до місць тимчасового розміщення безхатьків.

Служба погоди (DWD) прогнозує, що полярне повітря протримається в країні орієнтовно до кінця тижня, хоча снігопади будуть уже не такими інтенсивними, тож перебої руху транспорту спостерігатимуться ще деякий час.