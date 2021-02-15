У Техасі скасували тисячу авіарейсів через негоду

Через сильні морози та сніговий шторм в американському штаті Техас була скасована тисяча авіарейсів, понад два мільйонів домогосподарств залишилися без світла.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Тільки у головному техаському аеропорту, що у Далласі, були скасовані понад 760 авіарейсів, ще 200 авіаперельотів скасували у регіонах штату.

За даними метеорологів, в Техасі очікується подальше посилення снігопадів.

Портал PowerOutage, який відстежує ситуацію з енергопостачанням в США, зазначає, що у Техасі вже 2 068 765 домогосподарств залишилися без світла. Також повідомляється про проблеми з електроенергією у штатах Орегон (290 тисяч), Вірджинія (146 тисяч), Північна Кароліна (35 тисяч) та Луїзіана (18 тисяч).

Ба більше, у поліції штаті Техас повідомили про понад 120 ДТП на дорозі за декілька днів.

Зазначається, що губернатор штату Тоні Аботт вже оголосив надзвичайну ситуацію в 254 округах Техасу.

Як повідомляв Укрінформ, унаслідок приходу холодного атмосферного фронту «Медея» в північні й центральні регіони Греції почалися сильні снігопади і вітри.