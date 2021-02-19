Японія – неймовірна! До неї неможливо звикнути

Й тут видають тільки центральних п'ять паперових газет з мільйонними тиражами

#Японія_неймовірна До цієї країни неможливо звикнути. На днях отримав листа поштою від одного з сервіс-провайдерів Посольства. Компанія дуже вибачалась і повідомляла, що вимушена припинити традиційне надсилання повідомлень ФАКСОМ тому, що уряд Японії запроваджує цифровізацію і їм рекомендовано шукати інші моделі спілкування з клієнтами.

І це в країні,

● де випускають фени для волосся, які синхронізуються зі смартфоном з метою досягнення ідеального рівня вологості повітря через оптимальний рівень наелектризованих часток, яким обдувається волосся з урахуванням вологості зовнішнього повітря і рівня UV;

● країні, де туалети роблять медичні аналізи, пересилають результати вам у смартфон і потім видають узагальнюючи дані за певний проміжок часу;

● де Тойота виробляє автомобілі на водні, які відвезуть вас до дому самі, якщо водій нетверезий або погано себе почуває.

А ще тут видають тільки центральних п'ять паперових газет з мільйонними тиражами, а у дискусії стосовно новітніх методів освіти перемагають ті, хто каже, що необхідно зберігати традиційні паперові підручники, а не переходити на електронні, тому що вони вчать естетиці, гармонії, повазі до інтелекту.

Про телефонні будки, з яких ви можете подзвонити, кинувши монетку або через кредитну карту, я вже казав, так? Ну, і безкоштовний вай-фай біля цих самих будок, як нагадування про майбутнє.

Сергій Корсунський

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