У Норвегії виявили новий штам коронавірусу B. 1.525.

Про це повідомляє Norway Today, передає Укрінформ.

Протягом останніх 24 годин у Норвегії було виявлено близько десяти випадків нового штаму коронавірусу під назвою B. 1.525.

Цей штам також зафіксували у Данії, Великій Британії та США.

"У середу було виявлено новий штам коронавірусу. Він має подібність як до англійського, так і до південноафриканського штамів", - йдеться у повідомленні.

“Ми ще не знаємо, чи є цей штам заразнішим, але це можливо", - заявила Лайн Волд з Національного інституту громадського здоров’я Норвегії (FHI).

Наразі зарано стверджувати, чи заразніший новий штам за інші існуючі. Згідно з щотижневим звітом FHI, більшість випадків нового штаму були виявлені в столиці країни Осло.

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2020 року у Великій Британії та ПАР зафіксували нові штами коронавірусу.

Дані клінічних випробувань вакцин від компаній Novavax Inc та Johnson & Johnson засвідчили, що зафіксований у Південній Африці новий штам коронавірусу стійкіший до антитіл, які містять вакцини.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 110 610 408 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 2 444 890 летальних, одужали 85 473 593 особи.