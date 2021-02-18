Москва висилає естонського дипломата

Росія вислала співробітника посольства Естонії в Москві у відповідь на оголошення персоною нон грата російського дипломата в Таллінні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на представника МЗС РФ Марію Захарову.

«Російська відповідь не забарилася - був викликаний посол Естонії в Москві, висловили рішучий протест і оголосили про висилку одного з дипломатів естонського дипломатичного представництва», - сказала Захарова.

Вона каже, що persona non grata був оголошений дипломат посольства Росії в Таллінні, який займався питаннями культури, освіти.