У Сирії 60% населення опинилося на межі голоду — ООН

За даними Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) при ООН, більше ніж 12 млн жителів Сирії, або 60% населення, на межі голоду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють Новини ООН.

«Ще ніколи ситуація (у Сирії - ред.) не була такою складною. Після майже десяти років конфлікту сирійські сім'ї, які вже вичерпали всі свої заощадження, зіткнулися з наростанням економічної кризи», - сказав представник ВПП і країновий директор в Сирії Шон О'Брайен.

У ВПП зазначають, що в Сирії лютує пандемія коронавірусу, яка, разом з конфліктом, економічною кризою і стрімким зростанням цін на продовольство, обернулася справжньою катастрофою.

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Більш того, багато сирійців втратили роботу і поповнили армію жебраків.

За оцінками ВПП, число жителів Сирії, які стикнулися з гострим дефіцитом продовольства і які не зможуть вижити без зовнішньої допомоги, всього за один рік подвоїлося і становило 1,3 мільйона осіб. Якщо не буде вжито термінових заходів, то найближчим часом цю «армію тих, хто недоїдає» поповнять ще 1,8 мільйона людей.

Як повідомляв Укрінформ, керівник Всесвітньої продовольчої програми Девід Бізлі заявив, що «голод досягне біблійних масштабів в 2021 році».