Україна приєдналася до рішення ЄС розширити санкції проти режиму в Сирії

Україна приєдналася до рішення Ради ЄС щодо запровадження обмежувальних заходів проти осіб та установ у зв’язку із ситуацією в Сирії.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у Декларації високого представника ЄС від імені всіх країн-членів, оприлюдненій на сайті Європейської ради.

«15 січня 2021 року Рада ЄС ухвалила рішення (CFSP) 2021/30 на виконання рішення Ради ЄС 2013/255/CFSP (CFSP – Спільна зовнішня та безпекова політика ЄС – ред.). Цим рішенням Рада ЄС додала одну особу до переліку фізичних та юридичних осіб, установ та організацій, які є суб’єктами обмежувальних заходів відповідно до Додатку 1 до рішення 2013/255/CFSP. Країни-кандидати Північна Македонія, Чорногорія і Албанія, країни Європейської зони вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія, члени Європейського економічного простору, а також Україна, Молдова і Грузія приєдналися до цього рішення Ради ЄС», - йдеться у Декларації.

Як зазначається у документі, названі країни забезпечать відповідність національної політики до рішення Ради ЄС. Європейський Союз взяв до уваги такі зобов’язання та привітав їх.

Як повідомлялося у травні 2013 року Рада ЄС запровадила широкий пакет санкцій проти Сирії, який передбачає заборону на експорт та імпорт зброї або товарів подвійного призначення, що можуть бути використані для репресій проти населення країни, обмеження фінансування для певних компаній та інфраструктурних проектів в Сирії, обмеження на фінансування у секторах торгівлі, фінансів, транспорту, замороження рахунків та інших економічних ресурсів.

Рішенням від 15 січня 2021 р. Рада ЄС додала до санкційного списку новопризначеного міністра закордонних справ Сирії.