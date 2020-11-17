В ООН побоюються голоду «біблійних масштабів»

До кінця цього року на межі голоду можуть опинитися 130 мільйонів осіб через несприятливу ситуацію з продовольством та пандемію коронавірусу.

Про це написав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у Твіттері, передає Укрінформ.

«Голод - це обурливо у світі достатку. У ситуації, коли 130 мільйонів осіб ризикують опинитися на межі виснаження до кінця 2020 року, Всесвітня продовольча програма (WFP) продовжує грати життєво важливу роль, як постачальник продуктів харчування і продовольства, а також надії», - зауважив генсек ООН.

Раніше керівник WFP Девід Бізлі заявив в інтерв’ю АР, що «голод досягне біблійних масштабів у 2021 році», якщо не буде зроблено серйозних фінансових пожертв.

Як повідомлялося, цього року Нобелівський комітет присудив Премію миру 2020 року Світовій продовольчій програмі (World Food Programme) "за зусилля, спрямовані на боротьбу з голодом, за внесок у покращення умов для миру в районах, що постраждали від конфліктів, і за те, що вона діє як сила, котра сприяє запобіганню використанню голоду як зброї війни та конфліктів".