В ООН побоюються голоду «біблійних масштабів»

В ООН побоюються голоду «біблійних масштабів»

Укрінформ
До кінця цього року на межі голоду можуть опинитися 130 мільйонів осіб через несприятливу ситуацію з продовольством та пандемію коронавірусу.

Про це написав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у Твіттері, передає Укрінформ.

«Голод - це обурливо у світі достатку. У ситуації, коли 130 мільйонів осіб ризикують опинитися на межі виснаження до кінця 2020 року, Всесвітня продовольча програма (WFP) продовжує грати життєво важливу роль, як постачальник продуктів харчування і продовольства, а також надії», - зауважив генсек ООН.

Раніше керівник WFP Девід Бізлі заявив в інтерв’ю АР, що «голод досягне біблійних масштабів у 2021 році», якщо не буде зроблено серйозних фінансових пожертв.

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Як повідомлялося, цього року Нобелівський комітет присудив Премію миру 2020 року Світовій продовольчій програмі (World Food Programme) "за зусилля, спрямовані на боротьбу з голодом, за внесок у покращення умов для миру в районах, що постраждали від конфліктів, і за те, що вона діє як сила, котра сприяє запобіганню використанню голоду як зброї війни та конфліктів".

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