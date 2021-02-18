Тисячі нацгвардійців залишаться у столиці США на місяць - можливі нові заворушення

Близько п’яти тисяч нацгвардійців залишаться у Вашингтоні до 12 березня через імовірність заворушень з боку прихильників теорій змови QAnon.

Про це йдеться в повідомленні CNN, передає Укрінформ.

«Запит на дислокацію в Вашингтоні 4,9 тис. службовців Національної гвардії до 12 березня був поданий поліцією Капітолія», - вказується в публікації.

Як повідомляється, для оцінки ризиків Пентагон співпрацює з поліцією ФБР, Секретною службою. Занепокоєння виникли у зв’язку з активністю прихильників руху QAnon в інтернеті. Як заявив у середу під час слухань у Палаті представників конгресмен Адам Сміт, деякі них десь знайшли інформацію, що 75 років тому інавгурація президента проходила 4 березня.

«Чому це актуально для них зараз – невідомо. Однак у будь-якому разі вони думають, що, можливо, слід зібратися ще раз і піти штурмом на Капітолій 4 березня»,- зазначив законодавець. Він підкреслив, що розмови про це серед прихильників організації QAnon «циркулюють постійно» в соціальних мережах.

Утім, занепокоєння у зв’язку з планами прихильників Трампа на 4 березня – це лише одна з причин для збереження присутності Нацгвардії у Вашингтоні. Раніше повідомлялося, що правоохоронці стурбовані безпекою в контексті майбутнього звернення президента Байдена до Конгресу.

Нагадаємо, 6 січня розлючений натовп прихильників Дональда Трампа атакував Конгрес США в той момент, коли там зібралися обидві палати для підтвердження результатів президентських виборів, на яких офіційно переміг Джо Байден.