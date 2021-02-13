Поліцейського, який захищав Капітолій під час штурму, нагородили золотою медаллю Конгресу

Сенат США вирішив нагородити поліцейського Юджина Гудмана, який 6 січня захищав Капітолій під час штурму прибічниками колишнього президента Дональда Трампа.

Як передає Укрінформ, про це інформує CNN.

Лідер більшості у Сенаті Чак Шумер ввечері у п’ятницю оголосив, що сенатори одноголосно схвалили рішення про нагородження Гудмана почесною відзнакою. Його вважають "національним героєм".

Шумер вказав на "неймовірну хоробрість офіцера Гудмана того доленосного дня".

Фото: Ashley Gilbertson/Change.org

Сенатори стоячи аплодувати Гудману, який знаходився в залі, коли Шумер оголосив це.

"Я думаю, що всі ми можемо погодитися з тим, що Юджин Гудман заслуговує на найвищу відзнаку, яку може дати Конгрес", - додав Шумер.

Officer Eugene Goodman, distracted and led the Capitol mob past the door on his left and up the stairs to his right. The unlocked and unsecured door on his left was actually the entrance to the Senate Chamber, where many were hiding.



This man is a SHERO. pic.twitter.com/aSbon16TRi — Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) January 11, 2021

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування вибірників, які підтвердили перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах, що відбулися 3 листопада 2020 року. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прибічників Трампа, які увірвалися до Капітолію.

Унаслідок зіткнень загинули п'ятеро людей. Поліція заарештувала понад 150 осіб. Інавгурація Байдена відбулася 20 січня.

Золота медаль Конгресу є найвищою нагородою законодавчого органу США. Заснована у 1776 році для відзначення особливого внеску в безпеку, процвітання і захист національних інтересів США. Зокрема, таку медаль отримав Папа Іван Павло ІІ, Мати Тереза, Нельсон Мандела, борець за громадянські права Мартін Лютер Кінг.

Фото: Win McNamee/Getty Images