Арктичний циклон обійдеться економіці Штатів у понад $3 мільярди - CNN
Про це повідомляє CNN із посиланням на розрахунки експертів, передає Укрінформ.
«Економічні втрати унаслідок зимових штормів, що прийшли (до Сполучених Штатів – ред.) цього тижня, можуть перевищити $3,3 мільярда», - йдеться в повідомленні. CNN нагадує, що таких збитків країна зазнала у лютому 2015 року, коли негода вдарила по північно-східних штатах країни.
Зазначається, що наслідки зимового циклону, зокрема, в штаті Техас, можна порівняти зі збитками від урагану, коли зазвичай переривається енергопостачання, зупиняється рух автотранспорту та не завмирає бізнес.
Як повідомляв Укрінформ, з початку тижня США зазнають удару арктичного циклону, який уже забрав життя десятків людей. При цьому щонайменше у 20 великих містах був зафіксований історичний мінімум температури.