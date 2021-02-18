Арктичний циклон обійдеться економіці Штатів у понад $3 мільярди - CNN

Негода, яка обрушилася на Сполучені Штати, може завдати збитків економіці країни на суму понад 3,3 мільярда доларів.

Про це повідомляє CNN із посиланням на розрахунки експертів, передає Укрінформ.

«Економічні втрати унаслідок зимових штормів, що прийшли (до Сполучених Штатів – ред.) цього тижня, можуть перевищити $3,3 мільярда», - йдеться в повідомленні. CNN нагадує, що таких збитків країна зазнала у лютому 2015 року, коли негода вдарила по північно-східних штатах країни.

Зазначається, що наслідки зимового циклону, зокрема, в штаті Техас, можна порівняти зі збитками від урагану, коли зазвичай переривається енергопостачання, зупиняється рух автотранспорту та не завмирає бізнес.

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Як повідомляв Укрінформ, з початку тижня США зазнають удару арктичного циклону, який уже забрав життя десятків людей. При цьому щонайменше у 20 великих містах був зафіксований історичний мінімум температури.