У Штатах зимовий циклон забрав вже 23 життя

Понад два десятки людей стали жертвами зимової негоди в США, яка охопила більшу територію країни та спричинила хаос насамперед у південних штатах.

Про це йдеться в повідомленні The New York Times у вівторок, передає Укрінформу.

«Щонайменше 23 людини загинули в чотирьох штатах, де крижані дороги створили жахливі умови», - зазначає видання.

Повідомляється також про понад 120 госпіталізацій, спричинених негодою.

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Мільйони людей на переважно більшій частині Сполучених Штатів, у тому числі на півдні країни, відчувають жорсткі морозні умови. Ситуацію погіршують масові відключення електроенергії через перевантаження мереж.

Найбільше постраждав штат Техас де в ніч проти середи понад 3 мільйони будинків та підприємств залишилися без електропостачання. Сотні тисяч споживачів у інших штатах також залишилися без живлення.

По всій країні зафіксовано понад дві тисячі температурних рекордів за останні десятиліття, понад 20 американських міст зафіксували історичний мінімум на стовпчиках термометрів.

Як повідомляв Укрінформ, на Сполучені Штати обрушився потужний зимовий циклон. Очікується, що низька температура зберігатиметься впродовж тижня на більшій території США.